Украинский консул впервые получил разрешение посетить Павла Гриба

Украинский консул впервые получил разрешение на посещение в СИЗО Ростова-на-Дону украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом на брифинге сообщила спикер МИДа Украины Екатерина Зеленко, сообщает корреспондент LB.ua.

"Ожидаем, что эта встреча состоится 4 марта", - сказала Зеленко.

Это первая возможность для сотрудников украинского консульства встретиться с Грибом с момента его похищения в 2017 году.

В МИД надеются, что в ходе судебного заседания по делу Гриба будут заслушаны и приняты к вниманию аргументы врача о плохом состоянии его здоровья и необходимости медицинского наблюдения.