Украинский консул впервые получил разрешение посетить Павла Гриба

РоSSийская сторона ограничила все контакты украинца с дипломатами.

Украинский консул впервые получил разрешение посетить Павла Гриба
Павел Гриб
Фото: unn.com.ua

Украинский консул впервые получил разрешение на посещение в СИЗО Ростова-на-Дону украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом на брифинге сообщила спикер МИДа Украины Екатерина Зеленко, сообщает корреспондент LB.ua.

"Ожидаем, что эта встреча состоится 4 марта", - сказала Зеленко.

Это первая возможность для сотрудников украинского консульства встретиться с Грибом с момента его похищения в 2017 году.

В МИД надеются, что в ходе судебного заседания по делу Гриба будут заслушаны и приняты к вниманию аргументы врача о плохом состоянии его здоровья и необходимости медицинского наблюдения.

Напомним, Павел Гриб был похищен в Беларуси 24 августа 2017 года, его обнаружили через две недели в роSSийском Краснодаре под арестом ФСБ. Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера. РоSSия отказывает украинским дипломатам в визитах к Грибу.


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