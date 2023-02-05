У Туреччині заявили про арешт 15 ймовірних членів ІДІЛ, які могли готувати провокації проти західних консульств

У Туреччині повідомили про проведення операції, під час якої було затримано 15 осіб, пов’язаних з «Ісламською державою», яких підозрювали у плануванні провокацій проти західних консульств. Про це повідомляє Bloomberg .

При цьому, поліція Туреччини заявила, що не знайшла доказів підготовки терактів проти іноземних консульств, церков і синагог у Стамбулі.

Арешти відбулися після того, як консульства дев'яти країн, включаючи США , попередили про змову проти західних об'єктів у найбільшому місті Туреччини, що змусило деякі з них тимчасово зачинитися.

Турецька влада заявила, що заарештувала 15 осіб, пов'язаних з «Ісламською державою», за звинуваченнями в тому, що вони планували напади на консульства Швеції та Нідерландів. Однак поліція не знайшла жодних ознак «конкретної загрози» щодо цих цілей, згідно з письмовою заявою глави поліції Стамбула.