РФ закриває генконсульство Фінляндії за її «ворожість», звинувативши у допомозі Україні

Фінській стороні вже вручено відповідні дипломатичні ноти, заявили росіяни.

Росія вирішила відкликати з 1 жовтня свою згоду на діяльність генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі, повідомляє сайт Міністерства закордонних справ РФ .

© pixabay.com

«Голові дипмісії заявлено рішучий протест у зв'язку з конфронтаційною антиросійською політикою, що проводиться владою Фінляндії», - йдеться в повідомленні російського МЗС, яке 6 липня викликало посла Фінляндії в Росії Антті Хелантеря.