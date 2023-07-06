РФ закриває генконсульство Фінляндії за її «ворожість», звинувативши у допомозі Україні

Фінській стороні вже вручено відповідні дипломатичні ноти, заявили росіяни.

Росія вирішила відкликати з 1 жовтня свою згоду на діяльність генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі, повідомляє сайт Міністерства закордонних справ РФ.

РФ закриває генконсульство Фінляндії за її «ворожість», звинувативши у допомозі Україні
© pixabay.com

«Голові дипмісії заявлено рішучий протест у зв'язку з конфронтаційною антиросійською політикою, що проводиться владою Фінляндії», - йдеться в повідомленні російського МЗС, яке 6 липня викликало посла Фінляндії в Росії Антті Хелантеря.

Росіяни звинуватили фінів, зокрема, в обмеженні видачі в'їзних віз громадянам РФ та діяльності російських представництв, а також у вступі Фінляндії до НАТО та «накачуванні київського режиму західною зброєю».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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