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2023-07-06
РФ закриває генконсульство Фінляндії за її «ворожість», звинувативши у допомозі Україні
Фінській стороні вже вручено відповідні дипломатичні ноти, заявили росіяни.
Росія вирішила відкликати з 1 жовтня свою згоду на діяльність генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі,
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«Голові дипмісії заявлено рішучий протест у зв'язку з конфронтаційною антиросійською політикою, що проводиться владою Фінляндії», - йдеться в повідомленні російського МЗС, яке 6 липня викликало посла Фінляндії в Росії Антті Хелантеря.
Росіяни звинуватили фінів, зокрема, в обмеженні видачі в'їзних віз громадянам РФ та діяльності російських представництв, а також у вступі Фінляндії до НАТО та «накачуванні київського режиму західною зброєю».
Анастасія Дейна, ZN.ua