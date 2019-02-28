Найем решил выйти из БПП

"Даже формально не хочу быть связан с теми, кто возглавляет контрреволюцию".

Найем решил выйти из БПП
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

Об этом он сообщил в своем телеграме.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", - заявил депутат.

Напомним, что до прихода в политику Найем был известным журналистом, одним из основателей "Громадського ТБ".

Именно он написал знаменитый пост "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", в день, когда началась Революция достоинства.

Сейчас Найем вместе с соратниками создает общественно-политическое движение "Действуй с нами".


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