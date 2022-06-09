Суд разрешил спецрасследование относительно Сивковича за разгон студентов с Майдана в 2013

Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований и разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, подозреваемого в ответственности за силовой разгон студентов с Майдана Незалежности 30 ноября 2013 года.

Владимира Сивковича подозревают в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

В ГБР отметили , что специальное досудебное расследование позволит заочно направить обвинительный акт в суд.

«Следствие установило, что для силового разгона студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 бывший чиновник вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его же кабинете», – говорится в сообщении.

Сивкович уговорил правоохранителя дать приказ работникам милиции о разгоне граждан с площади, что в том числе нарушило их конституционное право на мирное собрание.

Ему выдвинуто подозрение в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) ).