Суд разрешил спецрасследование относительно Сивковича за разгон студентов с Майдана в 2013

Против него уже открывали дело, но закрыли еще в 2014 году, после принятия «законов 16 января», информирует ZN.ua.

Суд разрешил спецрасследование относительно Сивковича за разгон студентов с Майдана в 2013
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований и разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, подозреваемого в ответственности за силовой разгон студентов с Майдана Незалежности 30 ноября 2013 года.

Владимира Сивковича подозревают в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

В ГБР отметили, что специальное досудебное расследование позволит заочно направить обвинительный акт в суд.

«Следствие установило, что для силового разгона студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 бывший чиновник вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его же кабинете», – говорится в сообщении.

Сивкович уговорил правоохранителя дать приказ работникам милиции о разгоне граждан с площади, что в том числе нарушило их конституционное право на мирное собрание.

Ему выдвинуто подозрение в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) ).


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
На подконтрольную территорию вернули двух подростков-студентов из МариуполяНа подконтрольную территорию вернули двух подростков-студентов из Мариуполя
В РФ целью визита Лаврова в Турцию назвали переговоры относительно УкраиныВ РФ целью визита Лаврова в Турцию назвали переговоры относительно Украины
Украина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектовУкраина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектов
Суд разрешил спецрасследование по Януковичу касательно "Харьковских соглашений"Суд разрешил спецрасследование по Януковичу касательно "Харьковских соглашений"
Суд разрешил спецрасследование по Януковичу в рамках дела о подстрекательстве к госизменеСуд разрешил спецрасследование по Януковичу в рамках дела о подстрекательстве к госизмене
Матери «мобилизованных» студентов из «ДНР» устроили бунт – перехваченный разговорМатери «мобилизованных» студентов из «ДНР» устроили бунт – перехваченный разговор
Украина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связаноУкраина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связано
Оккупанты поменяли планы относительно масштабного окружения ВСУ: чего хотят добится войска рфОккупанты поменяли планы относительно масштабного окружения ВСУ: чего хотят добится войска рф
Выезд за границу мужчин во время войны: кому разрешилиВыезд за границу мужчин во время войны: кому разрешили
Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконной переправке через госграницуСуд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу
Последние новости
Подгружаем последние новости