Суд разрешил спецрасследование по Януковичу касательно "Харьковских соглашений"

Беглый экс президент нарушил Конституцию Украины при подписании соглашений с РФ, информирует ZN.ua.

Суд разрешил спецрасследование по Януковичу касательно
© Официальный сайт Юлии Тимошенко

В пятницу печерский районный суд города Киева выдал правоохранительным органам Украины разрешения на исполнение специального досудебного расследования по экс президенту Украины Виктору Януковичу в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены во время заключения "Харьковских соглашений" с РФ в 2010 году, сообщает офис генерального прокурора Украины

"Такое решение суда предоставляет право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", — говорится в обнародованном сообщении.

В офисе генпрокурора заявили, что экс президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и РФ, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, в АР Крым и г. Севастополе.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РоSSийской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжение вооруженных сил РоSSийской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя", — отмечают в ведомстве.

Против Януковича в порядке процедуры in absentia уже осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту захвата им государственной власти в сентябре-октябре 2010 года вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

Осуществляется также заочное досудебное расследование по уголовному производству по организации им переправки через госграницу в феврале 2014 года не менее 20 человек и подстрекательство к дезертирству работников УГО.

"Во всех трех уголовных производствах судом предоставлено разрешение на арест подозреваемого бывшего президента", — уточняют в Офисе генпрокурора.


Антон Герасименко, ZN.ua





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