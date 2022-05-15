В Конгрессе США обвинили местную разведку в неправильных прогнозах касательно войны в Украине — CNN

Члены американского Конгресса обвинили местные разведывательные органы в ошибочных прогнозах о ходе войны в Украине. Следствием давления со стороны властей стала масштабная внутренняя проверка в разведывательном сообществе США .

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, комитет по разведке Сената 10 мая отправил в Управление директора Национальной разведки, Министерства обороны и ЦРУ секретное письмо. В нем отмечалось, что эти органы недооценили возможности украинской армии в противостоянии с РФ , давая последней 3-4 дня на взятие Киева . По мнению членов Сената, методика работы разведывательных служб не эффективна и требует реформ.

По информации источника, некоторых чиновников также не удовлетворяет то, что «киты» разведывательного сообщества не приняли во внимание прогнозы от Бюро разведки и исследований – небольшого разведоргана в составе Госдепартамента. Оказалось, что его члены спрогнозировали развитие событий в Украине гораздо точнее, но к ним никто не прислушался. Критики считают, что если бы США оказали военную помощь ВСУ раньше, это существенно изменило бы расклад сил на поле боя.