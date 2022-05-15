В Конгрессе США обвинили местную разведку в неправильных прогнозах касательно войны в Украине — CNN

Критики считают, что американские разведслужбы недооценили мощь ВСУ, информирует ZN.ua.

В Конгрессе США обвинили местную разведку в неправильных прогнозах касательно войны в Украине — CNN
© euroradio.fm

Члены американского Конгресса обвинили местные разведывательные органы в ошибочных прогнозах о ходе войны в Украине. Следствием давления со стороны властей стала масштабная внутренняя проверка в разведывательном сообществе США.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, комитет по разведке Сената 10 мая отправил в Управление директора Национальной разведки, Министерства обороны и ЦРУ секретное письмо. В нем отмечалось, что эти органы недооценили возможности украинской армии в противостоянии с РФ, давая последней 3-4 дня на взятие Киева. По мнению членов Сената, методика работы разведывательных служб не эффективна и требует реформ.

По информации источника, некоторых чиновников также не удовлетворяет то, что «киты» разведывательного сообщества не приняли во внимание прогнозы от Бюро разведки и исследований – небольшого разведоргана в составе Госдепартамента. Оказалось, что его члены спрогнозировали развитие событий в Украине гораздо точнее, но к ним никто не прислушался. Критики считают, что если бы США оказали военную помощь ВСУ раньше, это существенно изменило бы расклад сил на поле боя.

Кроме того, сообщается, что американское разведывательное сообщество также проводит внутреннее расследование из-за ошибочных прогнозов касательно ситуации в Афганистане. По предварительным данным, в США переоценили силы афганской армии в противостоянии с Талибаном.


Александр Кричковский, ZN.ua

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