Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

Печерский районный суд г. Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича, уже осужденного за госизмену, подозреваемого в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Как сообщил Офис генерального прокурора, экспрезидент Украины совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями РоSSийской Федерации 23 февраля 2014, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области с помощью трех вертолетов вооруженных сил РоSSии воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в г. Анапа Краснодарского края РоSSийской Федерации.

В Офисе Генпрокурора отметили, что досудебное расследование по делу продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.