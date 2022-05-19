Суд разрешил арестовать Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу
Речь идет о переправе из Урзуфа в Анапу около двадцати человек, информирует
Печерский районный суд г. Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича, уже осужденного за госизмену, подозреваемого в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины.
Как
В Офисе Генпрокурора отметили, что досудебное расследование по делу продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.