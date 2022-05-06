Суд разрешил ГБР провести спецрасследование в отношении экс-замминистра юстиции времен Януковича

Суд разрешил досудебное расследование экс-замминистра юстиции времен Януковича в рамках дела о захвате государственной власти, сообщили в Государственном бюро расследований. Это позволит следователям ГБР провести досудебное расследование в отношении подозреваемого без его присутствия.

«Следователи Государственного бюро расследований получили разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра юстиции Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 109 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Бывший заместитель министра юстиции Украины подозревается в пособничестве бывшему президенту Украины в захвате государственной власти. В частности, в 2010 году он способствовал вступлению в действие решения Конституционного суда о возвращении редакции Конституции 1996 года. Это существенно увеличивало властные полномочия президента.

«В частности, бывший заместитель организовал публикацию в информационном бюллетене «Официальный вестник Украины» решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 № 20-рп/2010 и текст Конституции Украины в редакции 1996 года», – подытожили в ГБР.