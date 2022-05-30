РФ может заблокировать единственный гумкоридор в Сирии для манипуляции касательно санкций - NYT

РоSSия может использовать единственный оставшийся в Сирии гуманитарный коридор на границе с Турцией «Баб Аль-Хава» в качестве «разменной монеты» в противостоянии с Западом касательно санкций из-за войны в Украине. О таких опасениях западных дипломатов сообщает The New York Times .

Если этот гумкоридор закроют, тысячи сирийцев ринутся из страны, что усугубит кризис с беженцами в Европе, который уже называют самым большим со времен Второй мировой войны.

РоSSия может воспользоваться июльским голосованием касательно работы коридора в Совете Безопасности ООН , чтобы добиться уступок от Запада, в частности - ослабления санкций. О таких намеках со стороны Москвы газете NYT рассказали три иностранных дипломата.

По мнению дипломатов, РоSSия может попытаться оказать давление на страны, которые могут быть непосредственно затронуты новой волной беженцев из Сирии, и получить от этих государств помощь в обходе санкций.