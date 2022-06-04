Украина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектов

РФ обязана неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и в отношении ядерных объектов, информирует ZN.ua.

Украина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектов
© Новое Время

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к РоSSийской Федерации выполнить резолюцию МАГАТЭ, принятую в марте 2022 года, относительно захвата ядерных объектов. Об этом сообщается на сайте МИД.

"Требуем от РоSSии полного выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 03.03.2022 "Последствия ситуации в Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий". РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками", - говорится в заявлении.

МИД называет циничными попытки страны-агрессора заставить Украину приобретать произведенную ею на ЗАЭС электроэнергию.

"Нет никакого оправдания коварным препятствиям, которые оказывает страна-агрессор совместным усилиям Украины и международного сообщества, направленным на деоккупацию станции и восстановление ее устойчивого функционирования под гарантиями МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия роSSийских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г. Энергодар, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ, в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира.

"РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и в отношении ядерных объектов", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

МИД призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша удвоить усилия с целью обнаружения путей скорейшего освобождения ЗАЭС от роSSийских захватчиков, возвращения ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей отправки на ЗАЭС миссии под эгидой МАГАТЭ/ООН.

"Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров по этому поводу в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

По материалам: МИД Украины /

Лия Ильченко, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия рассказал, когда Украина инициирует новый раунд переговоров с РФАрахамия рассказал, когда Украина инициирует новый раунд переговоров с РФ
Виновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от ПутинаВиновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от Путина
США построят в Польше более сотни военных объектовСША построят в Польше более сотни военных объектов
Названа сумма, которую Украина тратит ежемесячно на одного военнопленного из РФНазвана сумма, которую Украина тратит ежемесячно на одного военнопленного из РФ
Украина освободила уже 1017 населенных пунктов: сколько еще осталосьУкраина освободила уже 1017 населенных пунктов: сколько еще осталось
Украина требует от РФ дать гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои – МИДУкраина требует от РФ дать гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои – МИД
Украина получит от Польше еще три эскадрона самоходных артиллерийских гаубицУкраина получит от Польше еще три эскадрона самоходных артиллерийских гаубиц
Украина получит от США оружие с важным преимуществом: что попало в новый пакет помощиУкраина получит от США оружие с важным преимуществом: что попало в новый пакет помощи
Кремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSииКремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSии
Украина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатораУкраина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатора
Последние новости
Подгружаем последние новости