Украина требует от РФ выполнить мартовскую резолюцию МАГАТЭ относительно захвата ядерных объектов

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к РоSSийской Федерации выполнить резолюцию МАГАТЭ, принятую в марте 2022 года, относительно захвата ядерных объектов. Об этом сообщается на сайте МИД .

"Требуем от РоSSии полного выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 03.03.2022 "Последствия ситуации в Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий". РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками", - говорится в заявлении.

МИД называет циничными попытки страны-агрессора заставить Украину приобретать произведенную ею на ЗАЭС электроэнергию.

"Нет никакого оправдания коварным препятствиям, которые оказывает страна-агрессор совместным усилиям Украины и международного сообщества, направленным на деоккупацию станции и восстановление ее устойчивого функционирования под гарантиями МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия роSSийских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г. Энергодар, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ , в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира.

" РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и в отношении ядерных объектов", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

МИД призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша удвоить усилия с целью обнаружения путей скорейшего освобождения ЗАЭС от роSSийских захватчиков, возвращения ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей отправки на ЗАЭС миссии под эгидой МАГАТЭ/ООН.

"Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров по этому поводу в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ", - говорится в заявлении.