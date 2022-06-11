В Запорожской области оккупанты похитили студента — Украинская ассоциация студентов

Захватчики пришли к студенту домой, сказав, что заберут на час для допроса, информирует ZN.ua.

В Запорожской области оккупанты похитили студента — Украинская ассоциация студентов
© Українська асоціація студентів - UAS/Facebook

РоSSийские захватчики похитили студента Артура Ярошевского – главу студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного в Запорожской области. Об этом сообщили в Украинской ассоциации студентов (UAS).

«Вчера подло и зверски был похищен глава студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного – Артур Ярошевский. Произошло это на временно оккупированной территории», – говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики пришли к студенту домой, сказали, что заберут на час для допроса. Оккупанты провели обыск и забрали ценные вещи и технику.

Сейчас судьба и текущее местонахождение главы студенческого совета неизвестно.

«Это беспрецедентная история, которую нельзя игнорировать. Простых призывов мало. В свою очередь, мы не ограничимся национальным уровнем, об этих преступлениях будет знать вся Европа, в частности страны, входящие в Европейский Союз студентов», - отметили в UAS.

Также о похищении студента сообщал телеграмм-канал Запоріжжя. Інфо.

«В Приморске вчера в обед орки похитили 18-летнего Артура Ярошевского, студента Ногайского колледжа и увезли в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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