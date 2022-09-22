Чоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документів

Громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але на даний момент є студентами закордонних закладів вищої освіти (ЗВО), втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану, повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA .

Вище військове керівництво скасувало таку можливість з 14 вересня у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", - пояснює Демченко.

Згідно з даними ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 чоловіків, які хотіли виїхати з країни за підробленими документами про навчання у закладах вищої освіти за кордоном. Зважаючи на це, вище військове керівництво ухвалило нове рішення: з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян. "Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – резюмував Демченко.