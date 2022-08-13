Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міноборони з відповідним проханням, інформує
Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон. Про це
За її словами, Валерій Залужний надіслав до Міноборони листа з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, зокрема й студентам.
«Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!», — написала вона в Фейсбук.
Тепер за її словами, рішення за міністерством оборони та його очільником Олексієм Резніковим.