Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон. Про це повідомила народна депутатка від Слуги Народу Юлія Грішина.

За її словами, Валерій Залужний надіслав до Міноборони листа з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, зокрема й студентам.

«Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!», — написала вона в Фейсбук.

Тепер за її словами, рішення за міністерством оборони та його очільником Олексієм Резніковим.