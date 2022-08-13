Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міноборони з відповідним проханням, інформує ZN.ua.

Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон. Про це повідомила народна депутатка від Слуги Народу Юлія Грішина.

За її словами, Валерій Залужний надіслав до Міноборони листа з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, зокрема й студентам.

«Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!», — написала вона в Фейсбук.

Тепер за її словами, рішення за міністерством оборони та його очільником Олексієм Резніковим.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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