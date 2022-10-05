Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тисяч голосів

Тепер її має розглянути президент.

Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тисяч голосів
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Петиція про надання дозволу студентам-чоловікам, які навчаються закордоном, виїжджати за межі України набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – сказано у петиції.

Нагадаємо, 14 вересня громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але є студентами закордонних закладів вищої освіти (ЗВО), втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану. Як пояснив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко, вище військове керівництво скасувало таку можливість у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордонМобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордон
Столтенберг отримав заявку України на членство в НАТОСтолтенберг отримав заявку України на членство в НАТО
Мобілізація навпаки: за даними Forbes, з Росії втекли вже близько 700 тисяч громадянМобілізація навпаки: за даними Forbes, з Росії втекли вже близько 700 тисяч громадян
Зеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій УкраїниЗеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій України
Шойгу заявив, що в Росії мобілізували понад 200 тисяч людейШойгу заявив, що в Росії мобілізували понад 200 тисяч людей
У Кремлі відреагували на офіційну відмову України від перемовин з ПутінимУ Кремлі відреагували на офіційну відмову України від перемовин з Путіним
WP: Чому план Маска для України непрактичний і аморальнийWP: Чому план Маска для України непрактичний і аморальний
За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідкаЗа останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти УкраїниЛукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Последние новости
Подгружаем последние новости