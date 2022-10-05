Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тисяч голосів

Петиція про надання дозволу студентам-чоловікам, які навчаються закордоном, виїжджати за межі України набрала 25 тисяч голосів . Тепер її має розглянути президент.

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – сказано у петиції.

Нагадаємо, 14 вересня громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але є студентами закордонних закладів вищої освіти (ЗВО), втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану. Як пояснив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко, вище військове керівництво скасувало таку можливість у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.