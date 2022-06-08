На подконтрольную территорию вернули двух подростков-студентов из Мариуполя

С временно оккупированных территорий Украины вернули двух подростков-студентов из Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Вчера вернули с временно оккупированных территорий двух подростков: Ивана Матковского и Максима Бойко. Оба студенты Мариупольского строительного колледжа. Немного устали, но сейчас они в безопасности», - написала Верещук в среду.

В частности, она поблагодарила Международный Комитет Красного Креста и благотворительный фонд «СОС Детские Городки» за содействие в освобождении ребят.