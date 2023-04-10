Двадцять чотири дитини з Херсонщини повернулись додому

На шляху додому їм довелось пережити 13-годинний допит та російську пропаганду.

Додому вдалося повернути двадцять чотири дитини із Херсонської області, яких незаконно вивезли та утримували російські окупанти, повідомив у понеділок 10 квітня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує ZN.ua.

Двадцять чотири дитини з Херсонщини повернулись додому
© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін / Telegram

Дітей вдалося повернути завдяки волонтерам Благодійного фонду “Save Ukraine”, які доклали неймовірних зусиль, аби юні херсонці нарешті могли повернутися додому.

Самі волонтери розповідають, що це одна із найскладніших рятувальних місій, адже росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

«Попри всі випробування та пережите головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними», - підсумували в ОВА.

Раніше уповноважений з прав дитини Дмитро Лубінець припустив, що після видачі Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт президента Росії Владіміра Путіна за депортацію дітей РФ стане на постійній основі повертати раніше викрадених маленьких українців.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці
Іспанія передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж обіцяла ранішеІспанія передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж обіцяла раніше
Організував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозруОрганізував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозру
Росія вбила мінімум 8 231 людину, з яких 463 дитини – ООНРосія вбила мінімум 8 231 людину, з яких 463 дитини – ООН
Ще 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 820 росіян поїдуть додому "вантажем 200": Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
На окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — ГенштабНа окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — Генштаб
Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – ГенштабРосіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб
Окупанти скинули чотири авіабомби на острів ЗміїнийОкупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний
Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютогоПонад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого
Последние новости
Подгружаем последние новости