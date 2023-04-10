Двадцять чотири дитини з Херсонщини повернулись додому

На шляху додому їм довелось пережити 13-годинний допит та російську пропаганду.

Додому вдалося повернути двадцять чотири дитини із Херсонської області, яких незаконно вивезли та утримували російські окупанти, повідомив у понеділок 10 квітня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує ZN.ua .

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін / Telegram

Дітей вдалося повернути завдяки волонтерам Благодійного фонду “Save Ukraine”, які доклали неймовірних зусиль, аби юні херсонці нарешті могли повернутися додому.

Самі волонтери розповідають, що це одна із найскладніших рятувальних місій, адже росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

«Попри всі випробування та пережите головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними», - підсумували в ОВА.

Раніше уповноважений з прав дитини Дмитро Лубінець припустив, що після видачі Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт президента Росії Владіміра Путіна за депортацію дітей РФ стане на постійній основі повертати раніше викрадених маленьких українців.