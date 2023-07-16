ЗСУ достроково демобілізувала ще трьох російських офіцерів. Поїдуть додому «вантажем 200»

Українські військові задвохсотили двох полковників та капітана.

За добу стало відомо про ліквідацію в Україні щонайменше трьох російських офіцерів. Їхні імена назвав Офіцер Збройних Сил України Анатолій «Штірліц» Штефан, інформує ZN.ua .

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Вранці, 16 липня, він повідомив, що 200-ми стали:

полковник Євген Тихно з 1-ої мобільної бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту;

капітан Дмитро Луценко.

Нагадаємо, біля тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області було ліквідовано генерал-лейтенанта російської армії Олега Цокова. З серпня 2022-го Цоков був командиром 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії. А наприкінці вересня минулого року він отримав вогнепальне поранення у районі Сватового на Луганщині. 2023-го військовому присвоїли звання лейтенанта. Також він брав участь у двох чеченських та сирійській війні.