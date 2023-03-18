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2023-03-18
З полону в Сирії повернули двох українських жінок та шістьох дітей — ГУР
Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.
© ГУР МО України
Співробітники ГУР Міноборони України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Про це
Зокрема, воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей.
Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон України.
В ГУР заявили, що навіть в умовах агресивної війни РФ Україна «не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі».
Анастасія Гурін, ZN.ua