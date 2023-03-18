З полону в Сирії повернули двох українських жінок та шістьох дітей — ГУР

Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.

З полону в Сирії повернули двох українських жінок та шістьох дітей — ГУР
© ГУР МО України

Співробітники ГУР Міноборони України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зокрема, воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей.

Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон України.

В ГУР заявили, що навіть в умовах агресивної війни РФ Україна «не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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