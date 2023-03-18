З полону в Сирії повернули двох українських жінок та шістьох дітей — ГУР

Співробітники ГУР Міноборони України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зокрема, воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей.

Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон України.