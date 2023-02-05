Росіяни звернулися з дивним проханням до мера Дніпра: той не забарився з відповіддю

Адміністрація населеного пункту Кременки Калузької області РФ надіслала листа голові Дніпра Борису Філатову з пропозицією поміняти на дрова раніше демонтовані пам'ятники Михайлу Ломоносову, Максиму Горькому, Олександру Пушкіну та Валерію Чкалову, і в міськраді погодилися здійснити обмін за "вигідним курсом".

Секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара опублікував листування з чиновниками смт Кременка, інформує Апостроф .

У листі глава адміністрації поселення Сергій Гусєв запропонував поміняти владі "Дніпропетровська" на дрова для "громадянського населення України" кілька знесених пам'яток, які зможуть пробудити у підростаючого покоління "національну самосвідомість, любов до своєї батьківщини, повагу до її історії та культури".

У міськраді Дніпра звернули увагу, що урядовець країни-окупанта називає місто "Дніпропетровськом", хоча його перейменували ще 2016 року.

"З листа вбачається, що адміністрація у Вашій особі трохи застрягла у минулому, оскільки так часто згадуваного Вами міста Дніпропетровська не існує вже років як вісім. Але, щоб нам було комфортніше спілкуватися, ми можемо звертатися до Вас як до старости власного села або голови робочого селища, яким Кременки були зовсім недавно. Лист надійшов до нас електронною поштою, тому просимо прийняти щирі привітання з тим, що до Вашого робочого селища дотягнули інтернет…", - відповів Санжара.

Також він підкреслив, що згадані вище пам'ятники не знесені, а передані на зберігання, поки не вирішиться питання про їх статус. Водночас міськрада нібито погоджується обговорити питання обміну пам'ятника Максиму Горькому на тверде паливо, але перед цим потрібно визначити обмінний курс.

"З урахуванням того, що ця пам'ятка дорога серцю кожного жителя міста і отримала народну назву Горький на унітазі, ми готові розпочати переговори при курсі PGR/DRV [пам'ятники Горького до дров] не менше 1/1000, тобто тисяча кілограмів дров за кожний кілограм статуї Горького. Унітаз же можна вважати за курсом не нижче 1/1500, оскільки ми з Вами разом розуміємо, яку цінність представляють унітази для кожного росіянина... Радимо якнайшвидше погодитися на наші умови, оскільки за кожен тиждень тяганини з прийняттям рішення відпилювати палець", - йдеться у листі.

Крім того, була пропозиція росіянам розглянути і обмін пам'ятника без "унітазу" або "унітазу" без самого пам'ятника. Це залежатиме від того, яка саме частина пам'ятника здатна краще "пробудити національну самосвідомість, любов до своєї батьківщини, повагу до її історії та культури" у жителів муніципального новоутворення.

У коментарях мешканці Дніпра оцінили тонкий гумор секретаря міськради.

А от мешканці самої Кременки явно здивувалися відмові.