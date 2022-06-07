В РФ целью визита Лаврова в Турцию назвали переговоры относительно Украины

В том числе «перспективы возобновления» роSSийско-украинских переговоров, информирует ZN.ua.

В РФ целью визита Лаврова в Турцию назвали переговоры относительно Украины
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии/facebook

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, встретятся чтобы обсудить «перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева».

"Министры главы МИД РФ и Турции обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления роSSийско-украинских мирных переговоров", - заявили в роSSийском МИД.

В нем страна-агрессор заявляет, что "роSSийская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил РоSSийской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения".


Ирина Знась, ZN.ua





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