Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, встретятся чтобы обсудить «перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева ».

"Министры главы МИД РФ и Турции обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления роSSийско-украинских мирных переговоров", - заявили в роSSийском МИД .

В нем страна-агрессор заявляет, что "роSSийская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил РоSSийской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения".