Матери «мобилизованных» студентов из «ДНР» устроили бунт – перехваченный разговор

Оккупант в разговоре также говорит, что в РФ якобы многие не хотят ехать в Украину воевать, информирует ZN.ua.

Матери «мобилизованных» студентов из «ДНР» устроили бунт – перехваченный разговор
© ZN.UA

Матери студентов из квазиформирования «ДНР», которых РФ мобилизовала для войны против Украины, устроили протесты, о чем свидетельствует очередной разговор оккупантов, перехваченный Главным управлением разведки Минобороны Украины. В частности, женщины потребовали отпустить их детей.

Так, разведка перехватила разговор, в котором боевик из Д«ДНР»НР рассказывает роSSийскому военному о протестах, которые женщины из ОРДО устроили в 115 батальоне оккупационной армии: «Вышел приказ отпустить студентов. Приехали матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. П… (негодяи), вы ох… (наглели), куда вы наших детей привели».

Боевик также рассказывал военному захватнической армии РФ об отношении оккупантов к «мобилизованным» из «ДНР». По его словам: «когда на передок бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, что вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно».

В свою очередь, роSSийский военный заявляет в ответ, что в РФ тоже многие, кто не хочет воевать: «В аэропорту у нас также и «самострелей» (самокаличеств) хватает. Также никто не хочет ехать сюда».

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