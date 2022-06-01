Матери «мобилизованных» студентов из «ДНР» устроили бунт – перехваченный разговор

Матери студентов из квазиформирования «ДНР», которых РФ мобилизовала для войны против Украины, устроили протесты, о чем свидетельствует очередной разговор оккупантов, перехваченный Главным управлением разведки Минобороны Украины. В частности, женщины потребовали отпустить их детей.

Так, разведка перехватила разговор, в котором боевик из Д«ДНР»НР рассказывает роSSийскому военному о протестах, которые женщины из ОРДО устроили в 115 батальоне оккупационной армии: «Вышел приказ отпустить студентов. Приехали матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. П… (негодяи), вы ох… (наглели), куда вы наших детей привели».

Боевик также рассказывал военному захватнической армии РФ об отношении оккупантов к «мобилизованным» из «ДНР». По его словам: «когда на передок бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, что вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно».