"Стягуються ОМОН та Росгвардія": мобілізовані влаштували масовий бунт, кадри

"Стягуються ОМОН та Росгвардія": мобілізовані влаштували масовий бунт, кадри

В росії мобілізовані збунтувалися, дізнавшись, що їм не збираються виплачувати обіцяні гроші.

Про масові протести через невиплачені 195 тис. рублів повідомляють телеграм-канал "Сердита Чувашія" та Gulagu.net, пише «Сьогодні» .

"Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для Вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої родини без підтримки?! - Заявили мобілізовані у своєму зверненні.

Бунтуючі підкреслили, що відмовляються брати участь у війні і "домагатимуться справедливості" доти, доки їм не виплатять обіцяні суми.

За даними джерел "Сердитої Чувашії", у навчальний центр в Ульяновську вже стягуються ОМОН та Росгвардія.

У свою чергу відомий український журналіст Денис Казанський зазначив, що з грошима у росіян зникло й бажання воювати.

"Все як зазвичай. Спочатку пропаганда набрехала, що за вбивство українців буде щедра винагорода. А тепер командири кажуть, що нікому нічого не обіцяли. І раптово весь патріотизм і бажання воювати кудись зникли. У цьому відео – вся суть розв'язаної Путіним злочинної війни. Ніхто в Росії навіть не намагається вдавати, що вона виправдана і справедлива. Все заради бабок», - наголосив журналіст.

танк окупантів


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Блок рекламы


Похожие новости
Прапор України замайорив над Херсоном, кадри: "Рух опору передає вітання"Прапор України замайорив над Херсоном, кадри: "Рух опору передає вітання"
Священик охрестив військових рф у мішках для вантажу-200, кадри: "Є якийсь символізм"Священик охрестив військових рф у мішках для вантажу-200, кадри: "Є якийсь символізм"
ЗСУ вдарили по лігві кадировців під Херсоном: кадри та нові дані про втрати ворогаЗСУ вдарили по лігві кадировців під Херсоном: кадри та нові дані про втрати ворога
На Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – ГенштабНа Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – Генштаб
У Донецку висадили в повітря "адміністрацію" окупантів: подробиці та кадри руйнуваньУ Донецку висадили в повітря "адміністрацію" окупантів: подробиці та кадри руйнувань
У Білгородській області мобілізовані відкрили вогонь по своїм: багато "двохсотих", перші подробиціУ Білгородській області мобілізовані відкрили вогонь по своїм: багато "двохсотих", перші подробиці
Окупанти перекидають на фронт зенітні установки 40-х років: ганебні кадриОкупанти перекидають на фронт зенітні установки 40-х років: ганебні кадри
Навіть перші загиблі мобілізовані не спонукають росіян до протесту — Die WeltНавіть перші загиблі мобілізовані не спонукають росіян до протесту — Die Welt
Бурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадриБурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадри
Донецьк горить слідом за Кримом, перші подробиці та кадри масштабної НП: "То ми, тату, й чули!"Донецьк горить слідом за Кримом, перші подробиці та кадри масштабної НП: "То ми, тату, й чули!"
Последние новости
Подгружаем последние новости