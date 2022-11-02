"Стягуються ОМОН та Росгвардія": мобілізовані влаштували масовий бунт, кадри

В росії мобілізовані збунтувалися, дізнавшись, що їм не збираються виплачувати обіцяні гроші.

Про масові протести через невиплачені 195 тис. рублів повідомляють телеграм-канал "Сердита Чувашія" та Gulagu.net, пише «Сьогодні» .

"Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для Вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої родини без підтримки?! - Заявили мобілізовані у своєму зверненні.

Бунтуючі підкреслили, що відмовляються брати участь у війні і "домагатимуться справедливості" доти, доки їм не виплатять обіцяні суми.

За даними джерел "Сердитої Чувашії", у навчальний центр в Ульяновську вже стягуються ОМОН та Росгвардія.

У свою чергу відомий український журналіст Денис Казанський зазначив, що з грошима у росіян зникло й бажання воювати.

"Все як зазвичай. Спочатку пропаганда набрехала, що за вбивство українців буде щедра винагорода. А тепер командири кажуть, що нікому нічого не обіцяли. І раптово весь патріотизм і бажання воювати кудись зникли. У цьому відео – вся суть розв'язаної Путіним злочинної війни. Ніхто в Росії навіть не намагається вдавати, що вона виправдана і справедлива. Все заради бабок», - наголосив журналіст.