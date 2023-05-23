Представники Угорщини та Німеччини влаштували суперечку щодо OTP Bank

Це сталось зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі між Німеччиною та Угорщиною відбулась суперечка через роль, яку угорський OTP Банк відіграє у війні Росії в Україні, повідомляє POLITICO із посиланням на джерела у дипломатичних колах, інформує ZN.ua.

Представники Угорщини та Німеччини влаштували суперечку щодо OTP Bank
© otp bank

У відповідь на наполягання міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо вилучення ОТР Банку зі списку міжнародних спонсорів війни, міністерка закордонних справ Німеччини процитувала повідомлення про те що OTP визнає окуповані Росією території Луганської та Донецької областей, що суперечить міжнародному праву, а також надає кредитні лінії російським солдатам.

Угорщина, у свою чергу, відкинула звинувачення, пославшись на заяву банку про те, що його керівництво «публічно висловлює свою підтримку Україні».

Обмін думками, названий одним із дипломатів як «цивілізований і в рамках дискусії», відбувся після того, як інші країни, зокрема Швеція та Естонія, також під час зустрічі тиснули на Угорщину. Вони стверджували, що ЄС не має зупинятися у наданні Україні додаткової військової допомоги та у подальших санкціях, спрямованих на придушення їх обминання.

Дипломати стверджують, що ця суперечка затримує нові санкції проти Росії. Водночас, країни ЄС дедалі більш розчаровуються через позицію Угорщини, яка активно вставляє палки в колеса підтримки України та покарання Росії за агресію.

«Ми не можемо відкладати санкції. Хоча є деякі країни, які пов’язують непов’язані речі», — заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю.

Після зустрічі Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, пообіцяв подолати розбіжності. Представники ЄС заявили, що очікують, що Боррель також зв’яжеться з Києвом, щоб обговорити ситуацію з угорським банком.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб затвердити наступний пакет військової підтримки Україні. Якщо якась із країн-членів має з цим труднощі, ми мусимо і плануємо це обговорити», — сказав він журналістам.

Міністри оборони ЄС продовжать обговорення військової підтримки України блоком на зустрічі у вівторок.

OTP Bank є вже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Зокрема в переліку є австрійська банківська група Raiffeisen Bank International, яка також продовжила працювати в Росії та офіційно визнала так звані «ДНР» та «ЛНР».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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