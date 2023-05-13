Російські підрозділи поповнили мобілізовані з психічними розладами – Генштаб

Йдеться про підрозділи, які воюють на сватівському напрямку.

Аби компенсувати втрати, росіяни знову поповнили деякі свої підрозділи на фронті мобілізованими. Зокрема підрозділи на сватівському напрямку поповнили військовими з психічними розладами. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Російські підрозділи поповнили мобілізовані з психічними розладами – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

«З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади», – повідомили у Генштабі ЗСУ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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