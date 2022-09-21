"Дружина плаче": росіянам після заяви путіна масово вручають повістки, назріває бунт
В російській столиці вже почали роздавати повістки, хоча з моменту виступу путіна минуло лише кілька годин.
Нагадаємо, що
Як повідомляють російські ЗМІ, відразу після виступу Путіна про «часткову мобілізацію» росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану. Тим часом паніка у російських пабликах лише наростає: повістки роздають на вулицях, люди у військовій формі дзвонять у двері москвичам.
«Пішла спека на Казанському вокзалі. Москвичу відмовили у продажу квитка на потяг Москва-Барнаул», «Вручили повістку таксисту біля колишнього Макдональдса, на Варшавському шосе», «Новий Арбат, щойно сусідові принесли повістку. Дружина плаче», «Вул. Покровка, ходять будинками, роздають повістки. Попередьте своїх!», «Жінка пише: чоловікові вручили повістку та дали три години на збори. Я в паніці, не знаю, що робити», - пишуть користувачі соцмереж пабликах.
Також у Мережі почали з'являтися фото повісток, виданих не тільки у Москві.
Тим часом, російський телеграм-канал Baza повідомляє, що путінським опричникам наказано підготуватися до розгонів анонсованих антивоєнних протестів.
Нагадаємо, раніше російські активісти оголосили акцію протесту проти мобілізації.
Рух «Весна» закликав громадян збиратися о 19:00 21 вересня у центрі своїх міст.
«Тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози?», — йдеться у зверненні руху.
Напередодні «Весна» закликала російських солдатів відмовлятися від участі у війні і здаватися в полон, доки не набули чинності ухвалені Держдумою поправки, які вчиняють це кримінальним злочином.
Свою думку висловив і секретар РНБО Олексій Данилов.
«Про останні заяви. План путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: Ухилення від мобілізації – В'язниця – ПВК «Вагнер». Далі: Український фронт – Ліквідація – «Біла лада», – заявив РНБО Олексій Данилов.