"Дружина плаче": росіянам після заяви путіна масово вручають повістки, назріває бунт

В російській столиці вже почали роздавати повістки, хоча з моменту виступу путіна минуло лише кілька годин.

Нагадаємо, що указ про часткову мобілізацію росіян вже підписано і всі відповідні заходи в росії стартують з сьогоднішнього дня, 21 вересня .

Як повідомляють російські ЗМІ, відразу після виступу Путіна про «часткову мобілізацію» росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану. Тим часом паніка у російських пабликах лише наростає: повістки роздають на вулицях, люди у військовій формі дзвонять у двері москвичам.

«Пішла спека на Казанському вокзалі. Москвичу відмовили у продажу квитка на потяг Москва-Барнаул», «Вручили повістку таксисту біля колишнього Макдональдса, на Варшавському шосе», «Новий Арбат, щойно сусідові принесли повістку. Дружина плаче», «Вул. Покровка, ходять будинками, роздають повістки. Попередьте своїх!», «Жінка пише: чоловікові вручили повістку та дали три години на збори. Я в паніці, не знаю, що робити», - пишуть користувачі соцмереж пабликах.

Також у Мережі почали з'являтися фото повісток, виданих не тільки у Москві.

Тим часом, російський телеграм-канал Baza повідомляє, що путінським опричникам наказано підготуватися до розгонів анонсованих антивоєнних протестів.

Нагадаємо, раніше російські активісти оголосили акцію протесту проти мобілізації.

Рух «Весна» закликав громадян збиратися о 19:00 21 вересня у центрі своїх міст.

«Тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози?», — йдеться у зверненні руху.

Напередодні «Весна» закликала російських солдатів відмовлятися від участі у війні і здаватися в полон, доки не набули чинності ухвалені Держдумою поправки, які вчиняють це кримінальним злочином.

Свою думку висловив і секретар РНБО Олексій Данилов.

«Про останні заяви. План путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: Ухилення від мобілізації – В'язниця – ПВК «Вагнер». Далі: Український фронт – Ліквідація – «Біла лада», – заявив РНБО Олексій Данилов.