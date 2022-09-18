"ОДКБ ПНХ": перша країна збунтувалася проти "путінського НАТО"

"ОДКБ ПНХ": перша країна збунтувалася проти "путінського НАТО"

У Єревані є масштабний антиросійський мітинг. Учасники з прапорами Аменії, США та України закликають владу країни до розриву зв'язків із Москвою .

Протестувальники вимагають виходу Вірменії з ОДКБ – російського аналога НАТО.

Ця організація відмовилася надавати Єревану військову допомогу і в ході 44-денної війни за Карабах, і за недавньої ескалації конфлікту.

У протестувальників було помічено плакати з написами "ОДКБ ПНХ".

Очевидно, росія в особі Вірменії втрачає одного з найвірніших своїх союзників у регіоні. Москва показала, що не може захистити країну в її протистоянні з Азербайджаном, незважаючи на перебування на вірменській території російської військової бази.


Алексей Ионов, politeka.net





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