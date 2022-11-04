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2022-11-04
Влада Владивостоку готується до можливих антивоєнних бунтів – ГУР
У регіоні зростають антивоєнні настрої.
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Місцева влада Владивостока побоюється можливих акцій протесту на тлі масових заходів з мобілізації населення на війну проти України. Про це
Зазначається, що в регіоні планують посилити поліцейський контроль, а на масових заходах при вході будуть встановлювати металошукачі. Стежитимуть за населенням з допомогою відеокамер.
"Наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами ЗС Р в ході бойових дій", - наголошується у повідомленні розвідки.
Оксана Лебедина, ZN.ua