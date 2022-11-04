Влада Владивостоку готується до можливих антивоєнних бунтів – ГУР

Місцева влада Владивостока побоюється можливих акцій протесту на тлі масових заходів з мобілізації населення на війну проти України. Про це інформує Головне управління розвідки.

Зазначається, що в регіоні планують посилити поліцейський контроль, а на масових заходах при вході будуть встановлювати металошукачі. Стежитимуть за населенням з допомогою відеокамер.

"Наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами ЗС Р в ході бойових дій", - наголошується у повідомленні розвідки.