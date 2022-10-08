Війна на материковій частині України може закінчитися до Різдва – The Times

Сили оборони зможуть деокупувати всю материкову територію України до католицького Різдва, якщо збережуть нинішні темпи контрнаступу, пише The Times .

«Успіхи українських військ у прориві російської лінії фронту обнадіюють. Якщо прогрес збережеться, сили президента (РФ Владіміра) Путіна будуть витіснені з Донбасу назад до Росії до кінця року», - посилається видання на високопосадовця в уряді Великої Британії.

Звільнити окупований Росією у 2014 році Крим буде складніше. За швидкого наступу втрати серед українських військових можуть бути «величезними». Експерти-тактики віддають перевагу повільнішому, але виваженому варіанту.

Прогнози експертів зараз спираються, скоріше, на успіхи ЗСУ, ніж на конкретні розвіддані. Але яким би чином не розвивалися події, зимової паузи у бойових діях чекати не варто, зазначається у матеріалі.

Колишній головнокомандувач військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що наступ Росії «зазнає невдачі».

«Зважаючи на все, що ми бачимо, створюється відчуття, що наступ зазнає краху, принаймні, на Донбасі. І я вважаю, що до кінця року росіяни будуть відкинуті за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки», - пояснив Ходжес.

Якщо Україна зможе відвоювати Херсон, наступ на Крим виглядатиме цілком реальним, додає він. Використовуючи поставлену США та союзниками далекобійну зброю, ЗСУ зможуть звільнити півострів до літа 2023 року.

«Щойно вони це зроблять, відверто кажучи, люди в Криму опиняться у пастці», - додав відставний генерал.