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2022-06-06
Найема прооперировали: стало известно, в каком он состоянии
Раненный на фронте Маси Найем в медикаментозном сне.
© Центр стратегических коммуникаций/Телеграмм
Известного украинского адвоката и бойца ВСУ Маси Найема прооперировали после тяжелого ранения на фронте. Об этом
«Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома», – написал Мустафа Найем, информирует
Сейчас состояние Маси, по словам его брата, все ещё тяжелое – он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.
«Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении», – добавила Мустафа, поблагодарив врачей и людей, которые поддерживают Маси.
Юлия Лавришин, ZN.ua