Найема прооперировали: стало известно, в каком он состоянии

Известного украинского адвоката и бойца ВСУ Маси Найема прооперировали после тяжелого ранения на фронте. Об этом сообщил его родной брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

«Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома», – написал Мустафа Найем, информирует ZN.ua .

Сейчас состояние Маси, по словам его брата, все ещё тяжелое – он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.

«Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении», – добавила Мустафа, поблагодарив врачей и людей, которые поддерживают Маси.