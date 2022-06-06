Найема прооперировали: стало известно, в каком он состоянии

Раненный на фронте Маси Найем в медикаментозном сне.

Найема прооперировали: стало известно, в каком он состоянии
© Центр стратегических коммуникаций/Телеграмм

Известного украинского адвоката и бойца ВСУ Маси Найема прооперировали после тяжелого ранения на фронте. Об этом сообщил его родной брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

«Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома», – написал Мустафа Найем, информирует ZN.ua.

Сейчас состояние Маси, по словам его брата, все ещё тяжелое – он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.

«Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении», – добавила Мустафа, поблагодарив врачей и людей, которые поддерживают Маси.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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