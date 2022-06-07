Медицинский каннабис решили легализовать в Украине

Медицинский каннабис решили легализовать в Украине. Соответствующее решение поддержал Кабинет Министров.

В Украине решили легализовать медицинский каннабис: что известно

Речь идет о проекте закона "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны". В правительстве отметили, что после войны с Россией в нашей стране много людей будут нуждаться в лечении медицинским каннабисом.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, нет времени на ожидания, потому Кабмин подготовит в Украине законодательную основу для проведения полного цикла производства лекарств на основе каннабиса: от выращивания до производства медикаментов.

Чиновник поспешил успокоить украинцев, многие из которых считают, что у наркоманов будет больше возможностей получить дозу. Он заверил, что их реализация будет строго регулироваться.

"Препараты каннабиса не являются "конкурентами" наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. Медицинский каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления", - указал Ляшко.

В Украине решили легализовать медицинский каннабис: что известно

Министр здравоохранения также напомнил, что препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, судорог и спазмов мышц, лечения ПТСР, анорексии и тревожных расстройств. Лекарства используются для борьбы с отдельными типами эпилепсии, глаукомы, паркинсонизма, псориаза и рассеянного склероза. Важной задачей медикамента является облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным пациентам.

Ранее стало известно, какое мясо медики советуют употреблять людям, чтобы улучить состояние здоровья.


Ловіцька Леся, Тудей





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