Микроавтобус с гражданскими подорвался в Донецкой области
Есть погибший и раненые.
Между пропускными пунктами КПП "Еленовка" и КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области взорвался гражданский автомобиль. Об этом пишут СМИ боевиков.
По информации очевидцев, водитель микроавтобуса марки Mercedes при пересечении нейтральной зоны выехал на грунтовую дорогу, после чего произошел взрыв.
В машине, по предварительной информации, находились три человека. Информация о пострадавших разниться.
Представитель "ДНР" в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что мужчина, который был за рулем, скончался на месте, его мать – в больнице. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что с начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских. Из них - 269 погибли.
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