Филарет попросил УГКЦ отказаться от намерения провести литургию в Святой Софии

По его мнению, событие вызовет сопротивление со стороны православных украинцев.

Филарет попросил УГКЦ отказаться от намерения провести литургию в Святой Софии
Почетный патриарх ПЦУ Филарет и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав
Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился к главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу с призывом не проводить литургию в православном Софийском Соборе в Киеве.

Соответствующее заявление Филарет опубликовал на своей странице в facebook.

«Это необычное явление, потому что Украинская греко-католическая Церковь никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского православия — соборе Святой Софии. Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев», — заявил Филарет.

Он добавил, что это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил литургию в Соборе святого апостола Петра в Риме.

Патриарх также предположил, что это событие, с целью провокации, может использовать РоSSия, чтобы навредить украинскому народу и призвал Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения литургии в соборе Святой Софии.

Филарет также выразил надежду, что Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь и в дальнейшем будут развивать свои хорошие отношения в духе взаимоуважения и любви и совместно служить на благо украинского народа.

Ранее сообщалось, что священнослужители УГКЦ намерены провести прощу и богослужения в соборе Святой Софии в Киеве 7 апреля 2019 года.

Напомним, в Софийском соборе ранее состоялась интронизация Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, а также был проведен объединительный Собор.


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