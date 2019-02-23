Журналист "Схем" обратился в полицию из-за слежки охранников Ахметова

Ткач просит открыть уголовное дело за преследование журналиста в связи с его профессиональной деятельностью.

Журналист "Схем" обратился в полицию из-за слежки охранников Ахметова
Журналист Михаил Ткач

Журналист программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач подал заявление в полицию из-за систематической слежки охраны Рината Ахметова за ним и съемочной группой, сообщает Радио Свобода.

В заявлении Ткач просит открыть уголовное производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью по предварительному сговору группой лиц.

"В течение последних нескольких месяцев (с осени 2018 года и до сегодня) за мной и съемочной группой происходит регулярное преследование. Одни и те же 2-3 автомобиля преследуют редакционную машину, когда я с оператором уезжаю на съемки, как в городе Киеве, так и за городом", - говорится в заявлении журналиста.

Заявление в полицию журналисты составили вместе с юристами Института развития региональной прессы, которые оказывают юридическое сопровождение программе "Схемы".

Накануне программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.


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