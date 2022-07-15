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2022-07-15
У РФ оголосили у розшук ведучого з телеканалу Ахметова
У квітні у Росії його внесли до списку країн-іноагентів, інформує
© Євгеній Кисельов/facebook
У Росії оголосили в розшук журналіста, ведучого телеканалу "Україна 24" Євгена Кисельова — картка Кисельова з'явилася в базі осіб МВС РФ, які розшукуються.
Як
У квітні цього року Мін'юст РФ створив реєстр фізичних осіб - іноземних агентів, і першими до нього були внесені журналісти Кисельов та Матвій Ганапольський.
Ірина Знась, ZN.ua