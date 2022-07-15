У РФ оголосили у розшук ведучого з телеканалу Ахметова

У Росії оголосили в розшук журналіста, ведучого телеканалу "Україна 24" Євгена Кисельова — картка Кисельова з'явилася в базі осіб МВС РФ , які розшукуються.

Як пише російське агентство "Інтерфакс", розшук ведеться в рамках кримінальної справи, проте за якою статтею вона порушена, не уточнюється. При цьому Кисельова в Росії визнано фізособою-іноагентом.