У РФ оголосили у розшук ведучого з телеканалу Ахметова

У квітні у Росії його внесли до списку країн-іноагентів, інформує ZN.ua.

У РФ оголосили у розшук ведучого з телеканалу Ахметова
© Євгеній Кисельов/facebook

У Росії оголосили в розшук журналіста, ведучого телеканалу "Україна 24" Євгена Кисельова — картка Кисельова з'явилася в базі осіб МВС РФ, які розшукуються.

Як пише російське агентство "Інтерфакс", розшук ведеться в рамках кримінальної справи, проте за якою статтею вона порушена, не уточнюється. При цьому Кисельова в Росії визнано фізособою-іноагентом.

У квітні цього року Мін'юст РФ створив реєстр фізичних осіб - іноземних агентів, і першими до нього були внесені журналісти Кисельов та Матвій Ганапольський.


Ірина Знась, ZN.ua





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