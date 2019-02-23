Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие кораблей НАТО в Черном море

Президент не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия РоSSии в Черном море.

Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие кораблей НАТО в Черном море
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко акцентировал на необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за роSSийской агрессии.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью американскому телеканалу FoxNews, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил Президент, добавив, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".

По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

Он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия РоSSии в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера. Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - убежден глава украинского государства.

Ранее Германия заверила Украину в готовности направить корабли ВМС Бундесвера в Черное море, чтобы поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания роSSийской вооруженной агрессии, а также добиваться освобождения украинских военнопленных моряков.


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