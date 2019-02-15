Защита Мангера внесла за него залог 2,5 млн гривен
Адвокат Ильченко обнародовал квитанцию из казначейства.
Защита главы Херсонского областного совета Владислава Мангера внесла за него 2,5 млн гривен залога. Об этом в написал его адвокат Дмитрий Ильченко на своей странице в Фейсбуке.
"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично... Сейчас еду в казначейство", - сообщил Ильченко.
Адвокат обнародовал квитанцию из банка о внесении 2,5 млн гривен залога за Мангера.
Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева арестовал председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и установил залог 2,5 млн гривен.
11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.02.2019 23:44
15.02.2019 23:44