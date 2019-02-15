Лукашенко пропустит Мюнхенскую конференцию из-за фюрера РФ

"В самый последний момент возникли определенные временные накладки".

Лукашенко пропустит Мюнхенскую конференцию из-за Путина
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от участия в Мюнхенской конференции ради переговоров с роSSийским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Лукашенко должен был принять участие в одной панельной дискуссии с украинским лидером Петром Порошенко, а также президентом Азербайджана, премьер-министром Грузии и генсеком ОБСЕ.

"Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-роSSийских отношений в ходе переговоров с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным в г.Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным", - заявили в МИДе.

Напомним, 55-я Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 15 февраля. Украину представляет президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч.

Участники конференции - почти 600 человек - проведут дискуссии о глобальных и региональных кризисах и рисках, о кибербезопасности, гонке вооружений и контроле над вооружениями, о будущем НАТО и трансатлантических отношений, роли ЕС как игрока в сфере безопасности и обороны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зонеИз-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зоне
Минздрав перечислил угрозы из-за отстранения СупрунМинздрав перечислил угрозы из-за отстранения Супрун
ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ из-за пленных моряков, - СМИЕС и США близки к согласованию санкций против РФ из-за пленных моряков, - СМИ
Аваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборыАваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборы
ЦИК увеличил свою смету из-за большого количества кандидатов в президентыЦИК увеличил свою смету из-за большого количества кандидатов в президенты
На волонтера Синицына завели дело из-за сбора персональных данных о полицейскихНа волонтера Синицына завели дело из-за сбора персональных данных о полицейских
Мангер пообещал не бежать из Украины из-за подозрения в убийстве ГандзюкМангер пообещал не бежать из Украины из-за подозрения в убийстве Гандзюк
Украина направила Италии ноту протеста из-за открытия "представительства ДНР" в ВеронеУкраина направила Италии ноту протеста из-за открытия "представительства ДНР" в Вероне
Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военныхИз-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военных
Из-за пропажи 10 ценных предметов в Лавре открыто уголовное производствоИз-за пропажи 10 ценных предметов в Лавре открыто уголовное производство
Последние новости
Подгружаем последние новости