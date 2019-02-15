За сутки на Донбассе получили ранения трое военнослужащих

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе получили ранения трое военнослужащих
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В резульате трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"14 февраля роSSийские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в утренней сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пески, из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около Опытного, из минометов калибра 120 мм - в районе Верхнеторецка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм - вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм - в районе Крымского, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и с автоматических станковых гранатометов - вблизи Хутора Вольный, со станковых противотанковых гранатометов - в районе Зайцево.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, ранее из-за провокации боевиков "ДНР" 46 человек застряли в "серой" зоне за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска.


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