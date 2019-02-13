Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне

Владелец кинотеатра принял картину к прокату, считая ее независимым фильмом.

Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова
Афиша фильма
Фото: Афиша фильма

Кинотеатр West Newton Cinema в Бостоне (США) отменил показ пропагандистского роSSийского фильма о Второй мировой войне "Т-34" после многочисленных обращений и протестов активистов. Об этом заявил активист группы Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский, сообщает Радио Свобода.

Группа автивистов узнала, что фильм будет демонстрироваться в кинотеатре Ньютона, благодаря рекламе в Фейсбуке, после чего активисты обратились к руководству кинотеатра с предложением отменить показ.

"Мы очень удивились такому необычному выбору кинотеатра, в котором обычно показывают независимое кино и фестивальные фильмы. Написали письмо хозяину кинотеатра Давиду Браманте и рассказали о фильме, его финансировании и продюсерах. Он сказал, что ничего не знал об этом фильме и не уверен, что хочет его показывать", - рассказал Смелянский.

Активист попросил своих друзей и подписчиков в соцсети поддержать его позицию. Позже хозяин кинотеатра сам связался со Смелянским и сообщил, что получил много обращений, звонков и писем от жителей района и решил отказаться от показа картины.

Напомним, роSSийский фильм "Т-34" рассказывает о том, как советские военнослужащие сумели сбежать из немецкого концлагеря, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85. Среди продюсеров фильма - Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве РоSSии в выборы американского президента. Блаватник делал большие пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Было подозрение, что он действовал по указанию Кремля.

Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании предоставляет роSSийское посольство в США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Мэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладуМэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладу
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катераРоSSийские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катера
Нардепы Маткивский и Антонищак дали показания в суде над нацгвардейцем Маркивым в ИталииНардепы Маткивский и Антонищак дали показания в суде над нацгвардейцем Маркивым в Италии
В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)
На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Зеленский показал свои доходыЗеленский показал свои доходы
Китай показал пуск «убийцы» американских авианосцевКитай показал пуск «убийцы» американских авианосцев
РоSSия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в Украинские выборы, - служба внешней разведкиРоSSия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в Украинские выборы, - служба внешней разведки
Адвокат показал на 80% "здоровую" руку украинского моряка Василия Сороки
Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"
Украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткойУкраинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой
Последние новости
Подгружаем последние новости