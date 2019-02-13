Начальницу исполнительной службы Кривого Рога задержали за взятку 500 тыс. грн

Женщине вменяют получение денег за победу на торгах.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Национальная полиция вместе с сотрудниками прокуратуры 12 февраля задержала по подозрению в получении крупной взятки начальника Криворожского райотдела Государственной исполнительной службы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

На сайте Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области говорится, что криворожский райотдел возглавляет Татьяна Приходько.

Фото: ДЗЭ Нацполиции

Чиновнице вменяют получение 500 тысяч гривен за решение вопроса с приобретением комплекса нежилых помещений по заниженной стоимости. За эти деньги она гарантировала не только победу на торгах, но и покупку по сниженной цене.

Ей вменяют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.




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