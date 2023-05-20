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2023-05-20
Мінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії.
Почалася 451 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 202430 (+670) одиниць;
- танків – 3781 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 7382 (+5) од.;
- артилерійських систем – 3229 (+19) од.;
- РСЗВ – 564 (+0) од.;
- засобів ППО – 325 (+6) од.;
- літаків – 308 (+0) од.;
- гелікоптерів – 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32) од.;
- крилатих ракет – 1011 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од.;
- спеціальної техніки – 423 (+4) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua