Мінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії.

Почалася 451 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 20 травня, інформує ZN.ua.

Мінус майже сім сотень росіян та понад три десятки дронів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

З 24 лютого 2022 року російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 202430 (+670) одиниць;
  • танків – 3781 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 7382 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 3229 (+19) од.;
  • РСЗВ – 564 (+0) од.;
  • засобів ППО – 325 (+6) од.;
  • літаків – 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32) од.;
  • крилатих ракет – 1011 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од.;
  • спеціальної техніки – 423 (+4) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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