Ще 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Серед іншого, зранку росіяни недорахувалися систем ППО.

Українці вже 452 доби протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 21 травня, інформує ZN.ua.

Ще 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА, Олексій Самсонов

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 203160 (+730) одиниць;
  • танків – 3783 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 7398 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 3258 (+29) од.;
  • РСЗВ – 564 (+0) од.;
  • засобів ППО – 327 (+2) од.;
  • літаків – 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21) од.;
  • крилатих ракет – 1011 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12) од.;
  • спеціальної техніки – 425 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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