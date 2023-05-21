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2023-05-21
Ще 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Серед іншого, зранку росіяни недорахувалися систем ППО.
Українці вже 452 доби протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
© КМДА, Олексій Самсонов
За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 203160 (+730) одиниць;
- танків – 3783 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 7398 (+16) од.;
- артилерійських систем – 3258 (+29) од.;
- РСЗВ – 564 (+0) од.;
- засобів ППО – 327 (+2) од.;
- літаків – 308 (+0) од.;
- гелікоптерів – 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21) од.;
- крилатих ракет – 1011 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12) од.;
- спеціальної техніки – 425 (+2) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua