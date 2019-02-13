Кива внес залог за полицейского, арестованного после столкновения с С14 на Подоле
"Я глава профсоюза Министерства внутренних дел. Моя обязанность защищать полицейских".
Бывший сотрудник полиции, кандидат в президенты Илья Кива 13 февраля внес залог за полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста националистической организации С14 возле Подольского районного отдела полиции в Киеве.
Об этом Кива сообщил в фейсбуке.
Сумма залога составила 115 тысяч гривен.
"Я офицер и я глава профсоюза Министерства внутренних дел. Моя обязанность защищать права полицейских. Я считаю, что суд должен разобраться, и если действительно офицер виновен, он должен понести наказание. Но до этого - презумпция невиновности и мы защищаем своих сотрудников", - сказал Илья Кива журналистам.
Он считает, что действиям полицейского, который несколько раз ударил ногой лежавшего на земле человека, можно найти объяснение. "А если бы кого-то убили? А если бы кого-то пырнули ножом? А если бы у этого человека была граната? Вот эти "если бы" могли стоить человеческой жизни", - сказал Кива.
Он заявил, что на месте Мельникова, возможно, действовал бы даже жестче.
Напомним, 9 февраля 2019 года в Киеве на Контрактовой площади проходил митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Группа активистов решили пикетировать мероприятие, так как они высокопоставленный член партии "Батькивщина" подозревается в причастности к покушению на Екатерину Гандзюк.
Киевская полиция перехватила группу националистов, которые шли на эту акцию. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.
По прошествии некоторого времени эти же молодые люди вместе с товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.
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Политика
13.02.2019 07:08