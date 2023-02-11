Шольц похвалився, що «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед країн ЄС

Участь президента України Володимира Зеленського в зустрічі голів держав та урядів Європейського Союзу є символом як волі українців, так і солідарності з ними європейців, а «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед присутніх тут країн. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, повідомляє « Укрінформ ».

Шольц назвав присутність українського лідера на саміті ЄС «дуже зворушливим емоційним моментом, символом волі українців до опору та сильним знаком того, що Європейський Союз та українці стоять разом» і сказав, що його спілкування з Зеленським та президентом франції Емманулем Макроном допомогла йому та лідеру Франції «в орієнтації та подальшій роботі в продовженні підтримки України».