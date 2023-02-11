Шольц похвалився, що «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед країн ЄС

Він також сподівається, що до кінця березня 80 німецьких Leopard будуть готові для України, інформує ZN.ua.

Шольц похвалився, що «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед країн ЄС
© Скріншот з відео

Участь президента України Володимира Зеленського в зустрічі голів держав та урядів Європейського Союзу є символом як волі українців, так і солідарності з ними європейців, а «Німеччина робить найбільший внесок» у підтримку України серед присутніх тут країн. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, повідомляє «Укрінформ».

Шольц назвав присутність українського лідера на саміті ЄС «дуже зворушливим емоційним моментом, символом волі українців до опору та сильним знаком того, що Європейський Союз та українці стоять разом» і сказав, що його спілкування з Зеленським та президентом франції Емманулем Макроном допомогла йому та лідеру Франції «в орієнтації та подальшій роботі в продовженні підтримки України».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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