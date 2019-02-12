?КИУ призывает Зеленского оплатить показ "Слуги народа-3" как агитацию

В Комитете избирателей Украины считают, что показ фильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в Фейсбуке.

Отмечается, что такая трактовка соответствует ч.1 ст.58 закона "О выборах президента Украины", которая устанавливает, что предвыборная агитация - это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать "за" или не голосовать за определенного кандидата на пост президента. Одной из форм такой агитации является обнародование видеофильмов в печатных и аудиовизуальных СМИ .

"КИУ считает, что показ видеофильма "Слуга народа-3" является деятельностью, побуждающей избирателей голосовать за Зеленского, который является исполнителем главной роли в фильме, а также кандидатом в президенты Украины. Кроме того, фильм "Слуга народа 3" имеет политическую тематику, положительно изображает деятельность художественного персонажа Зеленского, а его название идентично названию политической партии, выдвиженцем от которой является Зеленский на выборах президента. Также КИУ призывает Зеленского оплатить показ видеофильма "Слуга народу 3" на телеканалах, которые его будут транслировать, из избирательного фонда кандидата в президенты", - говорится в сообщении.

В противном случае это будет нарушением закона "О выборах президента Украины", запрещающий финансирование материалов предвыборной агитации вне избирательного фонда кандидата, подчеркивают в КИУ.

Руководитель КИУ Алексей Кошель отметил, что похожая ситуация имела место в 2018 году в Литве, где один из местных политиков частично оплатил съемки сериала, который положительно освещал его деятельность.

"Главный герой сериала был визуально похож на политика, а также в сериале положительно упоминалось о его партии. Главная избирательная комиссия Литвы признала отдельные эпизоды фильма политической рекламой с соответствующими юридическими последствиями", - рассказал он.

Премьера нового сезона сериала "Слуга народа 3" запланирована на март 2019 года.

Напомним, ранее гражданская сеть "Опора" заявила, что кандидат в президенты Зеленский провел в Ужгороде бесплатный концерт, который можно расценивать как подкуп избирателей.

Выборы президента в Украине запланированы на 31 марта. Зеленский - один из лидеров, согласно соцопросам, его рейтинг по состоянию на начало декабря находился в районе 9-10 процентов.