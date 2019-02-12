Волкер: РоSSия четыре года ежедневно нарушает Минские договоренности

Спецпредставитель США напомнил, как РФ захватила Дебальцево сразу после их подписания.

Волкер: РоSSия четыре года ежедневно нарушает Минские договоренности
Курт Волкер
Фото: inforesist

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что РоSSийская Федерация на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Четыре года назад РоSSия подписала комплекс мер, в которых первый пункт касался режима прекращения огня с 14 февраля. Примерно через неделю РоSSия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево", - подчеркнул Волкер.

"С того времени, за прошедшие четыре года РоSSия нарушала Минские соглашения ежедневно. Настало время для мира в Украине", - добавил Волкер.

Напомним, 12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса роSSийских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.

В конце января спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине мартин Сайдик сообщил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который мог бы заменить Минские соглашения. Однако, его заявление раскритиковали в Украине. В частности, по мнению главы МИДа Павла Климкина, мирный план не содержит принципиальных отличий от Минских договоренностей, но требует дальнейшей доработки.


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