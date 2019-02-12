Волкер: РоSSия четыре года ежедневно нарушает Минские договоренности

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что РоSSийская Федерация на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

"Четыре года назад РоSSия подписала комплекс мер, в которых первый пункт касался режима прекращения огня с 14 февраля. Примерно через неделю РоSSия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево", - подчеркнул Волкер.

"С того времени, за прошедшие четыре года РоSSия нарушала Минские соглашения ежедневно. Настало время для мира в Украине", - добавил Волкер.

Напомним, 12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса роSSийских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.