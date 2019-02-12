Полторак примет участие в неформальном завтраке союзников по НАТО 14 февраля
Посол США считает, что завтрак "будет положительным шагом в правильном направлении".
Великобритания 14 февраля организовывает неформальный завтрак союзников по НАТО, в котором примет участие министр обороны Украины Степан Полторак.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как отметила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, данное мероприятие является "шагом в правильном направлении" в условиях блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.
"Мой министр с нетерпением ждет встречи с ним, и я думаю, что все министры обороны НАТО тоже, потому что это (Украина - ред.) - одна из наиболее важных сфер обеспокоенности, которые у нас сейчас есть с Россией", - отметила дипломат.
Хатчисон напомнила, что РФ незаконно аннексировала Крым, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, захватила украинские судна в Керченском проливе и моряков.
"Союзники выступили против этого, призвали РоSSию вернуть корабли, вернуть моряков. Это все требует проведения встречи на уровне министров между нашими союзниками и Украиной. Мы хотим быть полезными. Мы надеемся, что РоSSия вернет корабли и моряков. Завтрак будет положительным шагом в правильном направлении", - подчеркнула она.
Напомним, ранее Полторак заявил, что в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс.
В сентябре прошлого года МИД Венгрии заявил о намерении блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за украинского закона об образовании, и с тех пор несколько раз блокировало заседание комиссии Украина-НАТО, применив право вето.
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