Полторак примет участие в неформальном завтраке союзников по НАТО 14 февраля

Посол США считает, что завтрак "будет положительным шагом в правильном направлении".

Великобритания 14 февраля организовывает неформальный завтрак союзников по НАТО, в котором примет участие министр обороны Украины Степан Полторак.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отметила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, данное мероприятие является "шагом в правильном направлении" в условиях блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

"Мой министр с нетерпением ждет встречи с ним, и я думаю, что все министры обороны НАТО тоже, потому что это (Украина - ред.) - одна из наиболее важных сфер обеспокоенности, которые у нас сейчас есть с Россией ", - отметила дипломат.

Хатчисон напомнила, что РФ незаконно аннексировала Крым, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, захватила украинские судна в Керченском проливе и моряков.

"Союзники выступили против этого, призвали РоSSию вернуть корабли, вернуть моряков. Это все требует проведения встречи на уровне министров между нашими союзниками и Украиной. Мы хотим быть полезными. Мы надеемся, что РоSSия вернет корабли и моряков. Завтрак будет положительным шагом в правильном направлении", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Полторак заявил, что в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс.