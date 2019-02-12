Полторак примет участие в неформальном завтраке союзников по НАТО 14 февраля

Посол США считает, что завтрак "будет положительным шагом в правильном направлении".

Полторак примет участие в неформальном завтраке союзников по НАТО 14 февраля
Степан Полторак
Фото: пресс-служба президента

Великобритания 14 февраля организовывает неформальный завтрак союзников по НАТО, в котором примет участие министр обороны Украины Степан Полторак.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отметила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, данное мероприятие является "шагом в правильном направлении" в условиях блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

"Мой министр с нетерпением ждет встречи с ним, и я думаю, что все министры обороны НАТО тоже, потому что это (Украина - ред.) - одна из наиболее важных сфер обеспокоенности, которые у нас сейчас есть с Россией", - отметила дипломат.

Хатчисон напомнила, что РФ незаконно аннексировала Крым, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, захватила украинские судна в Керченском проливе и моряков.

"Союзники выступили против этого, призвали РоSSию вернуть корабли, вернуть моряков. Это все требует проведения встречи на уровне министров между нашими союзниками и Украиной. Мы хотим быть полезными. Мы надеемся, что РоSSия вернет корабли и моряков. Завтрак будет положительным шагом в правильном направлении", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Полторак заявил, что в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс.

В сентябре прошлого года МИД Венгрии заявил о намерении блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за украинского закона об образовании, и с тех пор несколько раз блокировало заседание комиссии Украина-НАТО, применив право вето.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Мэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладуМэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладу
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Суд перенес рассмотрение избрания меры пресечения Мангеру на 13 февраляСуд перенес рассмотрение избрания меры пресечения Мангеру на 13 февраля
Верховный суд лишил роSSийского экс-сенатора звания почетного гражданина ХарьковаВерховный суд лишил роSSийского экс-сенатора звания почетного гражданина Харькова
Греция поддержала вступление Северной Македонии в НАТОГреция поддержала вступление Северной Македонии в НАТО
Украине нужен план для членства в НАТО, как по безвизу, - ЛубкивскийУкраине нужен план для членства в НАТО, как по безвизу, - Лубкивский
Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блокеВерховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блоке
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТОРада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Северная Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Депутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТОДепутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТО
Дисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме ПорошенкоДисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме Порошенко
Полторак назвал новые зарплаты украинских военных
Последние новости
Подгружаем последние новости