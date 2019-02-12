Аваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборы

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после задержания и избиения активистов акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и участников С14 на Подоле в Киеве , на МВД и полицию осуществляются информатаки. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Уверен, что общество найдет разницу между погромщиками-провокаторами и патриотами-правозащитниками, в какие одежды бы они не рядились и как бы не пытались себя подать. Есть сложный избирательный процесс, в который мы сейчас вошли, и вокруг этого процесса достаточно много противоречий, столкновений и провокаций", - отметил он. При этом он добавил, что субботней ситуации "есть несколько очень ясных посылов", и министерство разберется с правоохранителями, которые действовали при задержании активистов неадекватно.

"Не допустимы оскорбительные призывы, которые звучали, и это низость, также недопустимо чрезмерное насилие, но не является нормальным штурм райотдела полиции, не является нормальным, очевидно, инспирированная драка, не является нормальным, то что один штаб кандидата посылает боевую группу к митингу другого кандидата ", - продолжил он.

"Скажу следующее: есть атаки на министерство, на министра, в полицию, на главу полиции - информационные атаки", - заявил Аваков. И связаны они, по его мнению, прежде всего, с тем, что МВД заняло четкую позицию в вопросе обеспечения порядка во время избирательного процесса.