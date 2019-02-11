В Эстонии бывший офицер и его отец осуждены за шпионаж в пользу РоSSии

Суд признал их виновными в государственной измене.

В Эстонии бывший офицер и его отец осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фото: ERR

В Эстонии за шпионаж в пользу РоSSии осудили бывшего офицера Вооруженных сил страны и его отца. Суд признал их виновными в государственной измене, передает Радио Свобода.

Как установил суд в столице Эстонии Таллинне, 38-летний Денис Метсавас, бывший майор эстонской армии, и его отец, 65-летний Петр Волин, продавали секретную информацию роSSийской военной разведке, известной как ГРУ.

Суд установил, что Метсавас передавал эту информацию в течение десяти лет. Его приговорили к 15 с половиной годам лишения свободы. Волин сотрудничал с роSSийской разведкой примерно половину этого срока и приговорен к шести годам лишения свободы. Оба пошли на сотрудничество со следствием и поэтому получили меньшие сроки, чем им грозили сначала, сообщили в прокуратуре.

Метсавас служил в Вооруженных силах Эстонии на различных должностях, в частности, участвовал в миссии сил под руководством НАТО в Афганистане, а также в главном штабе Вооруженных сил Эстонии, где был причастен к оборонному планированию.

В Силах обороны (вооруженных силах) Эстонии после ареста Метсаваса и Волина заявляли, что их деятельность нанесла Эстонии и НАТО значительный ущерб, конкретный объем которого не разглашали.

Напомним, год назад РоSSия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж.


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